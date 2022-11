Mafie, Astorre (Pd): Anzio e Nettuno, bene la decisione del CdM

Martedì 22 novembre 2022 - 13:12

Una pagina molto triste per la politica del Litorale

Roma, 22 nov. (askanews) – “Ho presentato un’interrogazione in cui lo ritenevo necessario, per questo condivido la scelta del Consiglio dei Ministri di sciogliere per infiltrazioni mafiose il Comune di Anzio e di affidarlo, insieme a Nettuno, a una gestione commissariale. Una pagina molto triste per la politica del litorale”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Lazio, il senatore Bruno Astorre.