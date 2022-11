A “Roma Arte in Nuvola” oltre 36 mila visitatori

Martedì 22 novembre 2022 - 11:26

Successo di pubblico alla seconda edizione

Milano, 22 nov. (askanews) – Oltre 36 mila visitatori, con un forte incremento di pubblico rispetto alla prima edizione. Questi i numeri registrati dalla seconda edizione di “Roma Arte in Nuvola”, la grande Fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, ideata e diretta da Alessandro Nicosia con la curatela artistica di Adriana Polveroni, che si è conclusa domenica 20 novembre, nel segno di un grande successo di pubblico. Un bilancio più che positivo che sancisce il grande potenziale di Roma, quale contenitore di rilevanza nazionale ed internazionale dell’arte contemporanea al pari delle grandi fiere d’arte.“Lo straordinario risultato di questa seconda edizione – dichiara Alessandro Nicosia, Direttore generale di Roma Arte in Nuvola – ci dimostra che la strada è ormai tracciata e ci conferma che la grande scommessa intrapresa lo scorso anno è stata vinta. ‘Roma Arte in Nuvola’, con la sua proposta artistica di alta qualità e di ampio respiro, è oggi una manifestazione in grado di assecondare la ‘personalità artistica’ della Capitale, nonché quella del Centro e del Sud d’Italia, amplificandone l’identità ben oltre i confini nazionali. La grande affluenza di pubblico – continua Nicosia – che ha caratterizzato i quattro giorni della manifestazione, con più di 16 mila presenze registrate nell’ultima giornata, malgrado le difficoltà della domenica ecologica, è per noi motivo di grande orgoglio: una grande ‘festa dell’arte’ dedicata al grande pubblico, dai semplici curiosi alle famiglie fino ai tanti giovani che hanno manifestato apprezzamento e sentita partecipazione”.Dal 17 al 20 novembre la Nuvola di Fuksas, sede d’eccezione della manifestazione, è stata animata da un continuo afflusso di visitatori che si sono riversati negli oltre 14 mila metri quadri di spazio espositivo suddivisi fra arte moderna e contemporanea; non solo collezionisti ed addetti ai lavori ma anche un pubblico più ampio in linea con la spiccata vocazione inclusiva e multidisciplinare della fiera.Ad arricchire la proposta espositiva di alta qualità delle 140 gallerie partecipanti, nazionali ed internazionali, una proposta artistico-culturale di alto profilo con più di 15 progetti speciali – fra grandi mostre, installazioni, performance e talk – che ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico, in particolare dei giovani.A testimonianza della grande attenzione che “Roma Arte in Nuvola” manifesta nei confronti delle gallerie – da sempre i primi interlocutori di una fiera – anche quest’anno sono stati ben 4 i premi assegnati da una giuria di esperti di alto profilo, volti a premiare gli stand per la cura o l’originalità dei propri allestimenti. Ad aggiudicarsi il premio “The Best”, in ex aequo, la Galleria Alberta Pane (Venezia, Parigi) e la galleria Richard Saltoun (Londra, Roma) per la miglior presentazione dei rispettivi artisti, rimarcando la responsabilità ed il piacere per una galleria nel presentare nel modo migliore un esponente di punta della propria scuderia. Il Premio “Young” – offerto dalla Regione Lazio per incentivare e valorizzare i giovani artisti under 35, nati o che lavorano nel Lazio, va alla Galleria Benappi di Torino con l’artista Guendalina Urbani. E ancora, il Premio “Rock” assegnato alla galleria NM Contemporary (Monaco) per la presentazione più originale dello stand e, infine, il Premio “Absolute Modern” vinto dalla Galleria ED di Piacenza per il miglior allestimento fra le gallerie di Arte Moderna, sfatando il luogo comune della minor attenzione riservata da questa tipologia di gallerie rispetto al mondo del contemporaneo.