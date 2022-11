Toscana, pubblicato bando da 3 milioni per benessere animali

Lunedì 21 novembre 2022 - 19:20

Nelle aziende zootecniche

Firenze, 21 nov. (askanews) – Diventa ufficialmente operativa la nuova misura 14 del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 dedicata al “Benessere degli animali”. E’ infatti stato pubblicato (BURT n. 44 parte III del 2.11.2022) il bando che permetterà di destinare 3 milioni di euro di risorse agli allevatori che, attraverso impegni di gestione dell’allevamento, ben verificabili, mantengono elevati standard di benessere degli animali allevati, siano essi bovini, ovi-caprini o suini.La misura prevede l’erogazione di un premio ad Unità di bestiame adulto (Uba) per le aziende aderiscono al sistema Classyfarm, che consente di verificare le condizioni degli allevamenti attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle seguenti aree di valutazione relative al management aziendale e personale, alle strutture e attrezzature, alle condizioni generali (sanitarie, comportamentali etc.) degli animali.“Il benessere animale nell’azienda zootecnica è una fondamentale garanzia per la salute dei consumatori – evidenzia la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi-. Con questa misura – aggiunge – intendiamo sottolineare l’attenzione delle nostre aziende zootecniche verso queste tematiche, e quindi premiarle nella consapevolezza che qualità e sicurezza devono essere inscindibili e costituiscono un punto di forza di tutte le nostre attività agricole”.Le domande per la misura sul benessere animale potranno essere presentate dagli agricoltori dal 1 febbraio 2023 al 15 maggio 2023.La domanda di aiuto dovrà essere presentata impiegando esclusivamente la procedura informatizzata e la modulistica disponibili sulla piattaforma gestionale dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da Artea e raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.