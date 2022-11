Musiké prima volta in Italia compagnia della coreografa Yue Yin

Lunedì 21 novembre 2022 - 20:49

Il 27 novembre al Teatro Ferrari di Camposampiero

Padova, 21 nov. (askanews) – Sarà la danza la protagonista dell’evento conclusivo dell’undicesima edizione di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.Per suggellare una stagione che ha fatto registrare il tutto esaurito in ciascuno dei suoi appuntamenti, Musikè offre al pubblico uno spettacolo da non perdere al Teatro Ferrari di Camposampiero (Padova) domenica 27 novembre alle 17.00. Per la prima volta in Italia si esibirà la Yue Yin Dance Company (YYDC) della coreografa cinese Yue Yin, premiata nel 2021 con l’Harkness Promise Award per la sua capacità innovatrice nella coreografia e nell’insegnamento della danza.Nata nel 2018 a New York, la compagnia è dedita all’insegnamento, alla produzione e all’esecuzione di opere coreografiche originali della sua fondatrice e direttrice artistica, Yue Yin, che nell’ultimo decennio ha perfezionato e ampliato un vocabolario di movimento detto FoCo Technique. Una originale tecnica di danza contemporanea che si ispira alla danza tradizionale cinese e che incorpora nel movimento i cinque elementi dell’I-Ching: radice, legno, acqua, ferro e fuoco.Il pubblico di Musikè avrà modo di apprezzare questo stile coreutico – diventato anche un metodo di formazione riconosciuto su scala mondiale per ballerini professionisti e professionisti della danza – durante l’esecuzione di Through The Fracture of Light, un pezzo d’insieme dinamico in cui la danza rappresenta il potere dell’unità, del sostegno e della speranza.Al Teatro Ferrari di Camposampiero la YYDC porterà inoltre Ripple, un lavoro di gruppo intimo e intricato in cui il movimento rappresenta lo spettro tra ordine e caos. Mentre le nostre vite possono sembrare coinvolte nel conflitto tra calma e turbolenza, ci sono momenti di armonia in cui si trova l’equilibrio.