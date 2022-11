Maltempo, allerta meteo arancione: domani scuole chiuse a Napoli

Lunedì 21 novembre 2022 - 15:45

Off limits parchi, cimiteri, Castel dell'Ovo e Maschio Angioino

Napoli, 21 nov. (askanews) – A Napoli domani scuole, parchi e cimiteri cittadini chiusi a causa del maltempo. La decisione dell’amministrazione comunale è stata assunta in conseguenza dell’avviso di Allerta arancione diramato per l’intera giornata, che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità. Saranno, inoltre, chiusi al pubblico il Castel dell’Ovo e il Maschio Angioino. In considerazione delle condizioni meteo particolarmente avverse, caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni, si raccomanda alla cittadinanza di “limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di prestare particolare attenzione”.