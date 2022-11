Zaia: morto il re delle giostre Alberto Zampella

Venerdì 18 novembre 2022 - 12:54

Ha costruito anche parchi divertimento all'estero

Venezia, 18 nov. (askanews) – “Ci ha lasciato il re delle giostre, Alberto Zampella. La sua famiglia da decenni realizza giostre da sogno, che catapultano i grandi ed i più piccoli in viaggi di puro divertimento. Basti pensare ad una delle ultime attrazioni che l’azienda Zamperla ha ideato per il parco divertimento di Vancouver: una montagna russa a 72 chilometri orari. Un’impresa veneta doc, che ha dato il meglio di sé e si è fatta conoscere a livello internazionale. Tutto ciò ci rende orgogliosi ed oggi tristi per questa perdita”. Sono le parole di cordoglio che il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime per la morte dell’imprenditore veneto.