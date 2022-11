Covid, Rezza: sù incidenza e ospedalizzazioni ma sotto soglia critica

Venerdì 18 novembre 2022 - 17:40

Monitoraggio settimanale dell'Iss: "In salita anche incidenza e RT"

Milano, 18 nov. (askanews) – “Questa settimana si osserva ancora un leggero incremento del tasso di incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese, e l’incidenza si fissa intorno a 353 casi per 100mila abitanti”. Così Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero, illustra in un videomessaggio i dati del monitoraggio settimanale dell’Iss.“Anche l’Rt – prosegue Rezza – mostra un lieve incremento, siamo a 0,88, quindi ancora al di sotto della soglia epidemica. Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione in area medica e in terapia intensiva siamo rispettivamente all’11% e al 2,5%, quindi anche in questo caso vediamo un leggero aumento delle ospedalizzazioni, anche se si rimane ben al di sotto di ogni soglia di criticità”.