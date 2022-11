Lazio, D’Amato: casi in leggero aumento, oggi sono 3.600

Giovedì 17 novembre 2022 - 14:51

Il valore rt è in calo

Roma, 17 nov. (askanews) – “Oggi nel Lazio su 4.853 tamponi molecolari e 17.591 tamponi antigenici per un totale di 22.444 tamponi, si registrano 3.600 nuovi casi positivi (+159), 1 decesso (-4), 686 ricoverati (+7), 29 terapie intensive (+1) e +2.627 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e a 16% e i casi a Roma città sono quota 1.850”. Sono i dati diffusi poco fa dall’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato. “In leggero aumento il numero totale dei casi su base settimanale (+8%), con incidenza in aumento a 344 per 100 mila abitanti. Il valore rt è in diminuzione e sotto soglia a 0.87”.