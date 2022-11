Internet Governance Forum – IGF Italia 2022, 18 e 19 novembre ad Ancona

Giovedì 17 novembre 2022 - 12:43

Evento organizzato da Camera Commercio Marche in collaborazione con Università Politecnica

Roma, 17 nov. (askanews) – Dalla cybersicurezza ai rischi per la privacy, dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale al digital divide, dalla vita delle aziende ai cambiamenti nel mondo del lavoro, fino alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e alle evoluzioni del concetto di cittadinanza digitale. L’edizione 2022 di IGF Italia (Internet Governance Forum), organizzata dalla Camera di Commercio delle Marche, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, sarà ospitata nella splendida cornice della Sala Loggia dei Mercanti, in via della Loggia, 34 (Ancona).Strutturato in modalità ibrida (panel in presenza e sessioni online), l’evento offrirà un ricco ventaglio di spunti, visioni, progetti e proposte in materia di policy e regolazione per migliorare il governo italiano e globale della Rete, grazie all’ampia partecipazione dei più importanti stakeholder scientifici, tecnici, economici e istituzionali. Saranno infatti presenti, tra gli altri, Agid, Anac, Agcom, Unioncamere, Cnr, Garante privacy, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e poi Meta, Amazon, General Electrics, Tik Tok, HPE, WIND TRE, Tim, Leonardo.IGF Italia (circa 60 aderenti tra enti, aziende e associazioni) è il luogo di incontro multilaterale e ‘multi-stakeholder’ promosso dalle Nazioni Unite a partire dal 2006 per rendere internet sempre più a misura di persona e di cittadino. I risultati della densa due giorni di Ancona alimenteranno poi la discussione durante il 17esimo Internet Governance Forum globale dell’Onu, previsto ad Addis Abeba, in Etiopia, dal 28 novembre al 2 dicembre.