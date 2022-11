Abruzzo, i provvedimenti adottati dalla giunta

Giovedì 17 novembre 2022 - 13:48

Nuova programmazione del piano di sviluppo regionale

Pescara, 17 nov. (askanews) – Si è riunita, a Pescara, la Giunta regionale dell’Abruzzo, presieduta dal presidente Marco Marsilio. L’esecutivo ha adottato la nuova riprogrammazione delle risorse del Piano di sviluppo e coesione Abruzzo 2000-2020, che prevede il finanziamento dei seguenti interventi: “Completamento Polo Agro-bio-veterinario (5.000.000 euro)”; “Partenza del 106° Giro d’Italia dall’Abruzzo (4.367.310 euro)”; “Realizzazione di un polo culturale integrato nella ex Caserma Bucciante di Chieti con ricollocazione della biblioteca provincia De Meis (2.500.000 euro)”; “Borse di studio anno scolastico 2021/2022 (2.095.314 euro)”; “Hub delle competenze (2.000.000 euro)”. Per un totale di 15.962.625 euro.Con successiva deliberazione, inoltre, è stata approvata la costituzione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di un piano di valorizzazione necessario alla successiva acquisizione nella proprietà regionale della ex Caserma Bucciante, sita in Chieti, per la realizzazione di un polo culturale. Sempre su proposta del Presidente Marco Marsilio, invece, è stato assegnato un fondo di un milione di euro (articolo12 legge regionale n. 10/2020) per il sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative (stabilimenti balneari) che abbiano subito danni dagli eccezionali eventi meteo verificatisi nel mese di novembre 2019. La Giunta, su proposta del Presidente Marco Marsilio, ha approvato anche il Piano regolatore portuale di Giulianova. La proposta è stata trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.Deliberata, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, la ripartizione del fondo nazionale per favorire l’inclusione delle persone con disabilità. Le risorse finanziarie sono destinate ai Comuni che dovranno garantire interventi mirati a riqualificare le strutture per svolgere le attività ludico-sportive e organizzare servizi di sostegno alla pratica sportiva. La Regione Abruzzo dispone di un fondo complessivo di 1.446.932,35 euro. A seguito della ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Giovanili per l’anno 2022, la Regione di Abruzzo ha ottenuto una quota di 533.245 euro: la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Quaresimale, ha approvato la quota di compartecipazione, pari a 133.311 euro, il 20% del valore complessivo del progetto regionale.I fondi saranno destinati, attraverso un avviso pubblico, agli Enti capofila degli Ambiti Distrettuali Sociali che co-finanzieranno il progetto con proprie risorse. Su proposta dell’assessore Guido Liris è stato deliberato lo schema di convenzione per l’attuazione della progettazione dell’intervento di riparazione e miglioramento sismico post-sisma 2009 e completa ristrutturazione, con recupero urbanistico e funzionale, dell’aggregato edilizio denominato ‘Palazzo Marrelli’ – ex IPAB, sito tra Piazza Palazzo e Via Cavour – L’Aquila. Il finanziamento (delibera Cipe) prevede un intervento di 13.732.544 euro. Su proposta dell’assessore Liris, inoltre, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la vendita dell’impianto “Centro Lavorazione e conservazione patate”, ricadente nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ). L’importo a base d’asta è di 2.650.000 euro. Approvato, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, infine, il “Protocollo di screening differenziato per le donne vaccinate a 11-12 anni contro il papilloma virus. (Segue)