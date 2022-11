Roma, Mattia (Pd): famiglie in fuga da guerre, un nuovo centro

Mercoledì 16 novembre 2022 - 15:39

"Peter Pan" un modello di solidarietà

Roma, 16 nov. (askanews) – “Prendersi cura come atto di coraggio e amore verso gli altri e verso le proprie comunità richiede forza e determinazione ed esperienze come quella di Peter Pan ne sono l’esempio. Con il nuovo progetto di accoglienza delle famiglie in fuga da Paesi a rischio con figli in cura nei reparti oncoematologici della Capitale, l’Associazione si conferma un modello virtuoso di solidarietà e accoglienza, orgoglio per la città di Roma e per la Regione Lazio” dichiara Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio “Percorsi di autonomia linguistica, orientamento lavorativo, inclusione sociale e scolastica, durante e dopo le terapie: tutto questo sarà ‘La terza stella’ che oggi abbiamo inaugurato e che rappresenta solo l’ultimo tassello di un lavoro di quasi 30 anni con cui Peter Pan Odv fornisce sostegno concreto a migliaia di famiglie che affrontano viaggi di vera speranza, coraggio e dolore, per accedere alle cure nelle strutture romane. Sono famiglie spesso sole, che per sostenere il percorso di diagnosi e cura dei propri figli affrontano numerosi ostacoli e difficoltà, tutti fattori che nel caso di persone provenienti da contesti di crisi sono esasperati. Come fatto in questi 10 anni di amministrazione Zingaretti, continuiamo ad essere al fianco di questa realtà per sostenere con forza l’idea che lo spirito di solidarietà non sia solo effimera retorica, ma un impegno concreto e una pratica quotidiana”. Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio a margine della conferenza stampa tenutasi in mattina per la presentazione del progetto “L’accoglienza oltre la cura” dell’Associazione Peter Pan odv, per aiutare le famiglie di pazienti oncologici in fuga dalle guerre, e la contestuale inaugurazione della struttura “La terza stella”. Presenti, tra gli altri, anche il Presidente Peter Pan Odv, Roberto Mainero, Andrii Yurash, Ambasciatore d’Ucraina presso la Santa Sede, Mariella Enoc, Presidente Ospedale pediatrico Bambino Gesù e Alessio D’Amato, Assessore alla sanità e candidato PD alla presidenza della Regione Lazio.