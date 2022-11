Regione Lazio: bonus affitti, in arrivo altri fondi

Mercoledì 16 novembre 2022 - 15:43

Assessore Valeriani, ecco cosa deciso in giunta

Roma, 16 nov. (askanews) – Oltre 31,5 milioni di euro per sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto. La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, ha approvato la delibera per lo stanziamento di 15,8 milioni di euro a favore del Comune di Roma e altrettanti 15,8 milioni di euro per gli altri Comuni del Lazio. Prosegue, dunque, l’impegno della Regione per aiutare i cittadini ad affrontare la crisi economica e i rincari delle bollette. Dopo le risorse destinate agli inquilini degli alloggi pubblici per corrispondere gli aumenti di luce e gas, infatti, nei prossimi giorni verranno trasferiti i fondi agli enti locali, che attraverso un bando pubblico potranno assegnare i contributi per sostenere le spese di locazione alle persone che ne avranno diritto. “Dal 2019 ad oggi l’Amministrazione regionale ha messo a disposizione oltre 130 milioni di euro per il sostegno alla locazione, permettendo a migliaia di famiglie di ottenere il bonus affitti. Ora auspico che i Comuni siano rapidi nella consegna di queste risorse, recuperando i ritardi accumulati negli ultimi anni per consentire agli inquilini di ricevere in tempi brevi questo importante supporto economico” ha spiegato l’assessore Valeriani.