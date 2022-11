Gualtieri: per 30 anni Roma Tre recupero 7 padiglioni Mattatoio

Mercoledì 16 novembre 2022 - 20:25

"Non c'è modo migliore di festeggiare"

Roma, 16 nov. (askanews) – “Non c’è modo migliore di festeggiare i 30 anni dell’Università Roma Tre che presentando i progetti che completeranno la rigenerazione dell’ex-mattatoio a Testaccio, con altri 7 padiglioni che verranno ristrutturati e diventeranno spazi pregiati di cultura e sapere. Oggi siamo ad un punto di svolta, con la conclusione di un progetto ambizioso e imponente che adesso va a gara e che non solo riqualificherà un intero quadrante strategico della città, ma sarà anche un grande spazio di ritrovo, di incontro, di vita per studenti, visitatori e cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo al convegno “Il Completamento della Città delle Arti all’ex Mattatoio di Testaccio nel trentennale dell’Università Roma Tre” presso l’Aula Magna del Dipartimento di Architettura presso l’ex Mattatoio di Testaccio.Il piano, ha spiegato Gualtieri, “prevede la ristrutturazione completa dei padiglioni assegnati a Roma Tre, anche con la realizzazione della Biblioteca delle Arti, e poi la ristrutturazione degli ex Frigoriferi per aule e servizi, la creazione di un grande laboratorio-falegnameria, e di spazi per docenti e studenti del Dipartimento di Architettura. Un luogo immenso, di oltre 85.000 mq, dove creatività, innovazione, arte e cultura potranno intrecciarsi in un’alleanza virtuosa con Università, Accademia e Palaexpo. Insomma un polo vivo di cultura, di creatività ma anche di cittadinanza attiva”.E questo, ha sottolineato Gualtieri “grazie al grande impegno di tutti gli attori coinvolti, all’investimento dell’Università di Roma Tre, al contributo del Comune di Roma, anche attraverso i Fondi Pnrr, al ruolo prezioso della Soprintendenza, del primo Municipio e degli assessorati. Un grande lavoro di squadra che lascerà alla nostra città un’eccezionale opera di rigenerazione e riqualificazione urbana nel nome dell’arte, dell’innovazione e della cultura, di cui essere orgogliosi”.