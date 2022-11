Toscana, entra nel vivo il progetto per giovani Fuori dal Comune

Martedì 15 novembre 2022 - 19:42

Una full immersion di tre giorni di laboratori gratuiti

Firenze, 15 nov. (askanews) – Entra nel vivo Fuori dal Comune, progetto creato dai giovani per i giovani al fine di dare vita a esperienze aggregative. L’iniziativa, presentata oggi in Consiglio regionale, prevede una full-immersion di tre giorni di laboratori gratuiti, rivolti a giovani under 30, che si terranno a Siena, Arezzo e Grosseto. Oltre 150 i ragazzi che hanno aderito e avranno così l’occasione di sviluppare le proprie competenze nel campo cinematografico o di realizzare un progetto musicale. Finanziato dal Consiglio regionale in attuazione della legge 3 del 2022 nell’ambito degli interventi per l’aggregazione giovanile, ‘Fuori dal Comune’ è realizzato da Oxfam Italia e dalle associazioni giovanili aretine Farrago e Arezzo che spacca.Questo progetto – ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – è frutto di una scelta portata avanti con determinazione in questa legislatura: il Consiglio regionale ha deciso di investire su progetti dedicati ai giovani le risorse rese disponibili grazie ai risparmi sui costi della politica”. “Ringrazio il vicepresidente Stefano Scaramelli per aver fortemente voluto questo progetto e Oxfam per aver organizzato e indirizzato un’iniziativa che cambia paradigma, ponendo i ragazzi al centro, per costruire insieme al loro non solo il futuro, ma anche il presente. Abbiamo coinvolto diverse amministrazioni comunali e adesso a noi il compito di far sì che non sia un evento spot, ma che possa continuare nel corso degli anni”.