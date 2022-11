Toscana, dal 19 novembre Arezzo diventa la “Città del Natale”

Martedì 15 novembre 2022 - 19:43

Eventi fino all'8 gennaio

Firenze, 15 nov. (askanews) – Dal 19 novembre all’8 gennaio Arezzo si vestirà a festa per diventare ‘Città del Natale’ e accogliere famiglie e turisti che da tutta Italia si recheranno nella città toscana per vivere le tante attrazioni che scandiranno l’attesa del 25 dicembre e condurranno all’inizio del nuovo anno. Dallo spettacolare percorso di installazioni luminose, che offrirà una lettura insolita di architetture e palazzi storici, al Parco delle Meraviglie, col planetario e l’attesissima ruota panoramica, dai mercatini del Villaggio Tirolese, alla BrickHouse Art, dai presepi alla Fortezza delle meraviglie, dove sarà allestito un vero e proprio villaggio degli Elfi, e tanto altro. Una kermesse che giunge alla sua settima edizione e che è stata presentata questa mattina nel palazzo del Pegaso su proposta del vicepresidente del consiglio regionale Marco Casucci.“E’ bello poter vedere le nostre strade e le nostre piazze piene di cittadine e cittadini che finalmente possono tornare a sorridere – ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – Il Natale è questo: un momento di socialità, un modo per stare più insieme e anche per ritrovare la normalità che in questi anni ci è mancata”. “Arezzo in questi giorni sarà più illuminata, più viva e attraente del solito – ha continuato – e ringrazio il Comune di Arezzo e Confcommercio per la qualità della proposta che mettono in campo, e il vicepresidente Casucci per aver voluto questo momento di incontro che dà il segno di un Consiglio regionale che si apre e vuole raccontare gli eventi più belli della nostra regione”.“Sono molto felice di aver promosso anche quest’anno in Consiglio regionale la presentazione di ‘Arezzo città del Natale’ in Consiglio – ha detto il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Marco Casucci – Un’esperienza riuscita nell’arco del tempo, che si sta consolidando e che cambia faccia, evolvendosi insieme alla società”. “E’ fondamentale fare squadra affinché eventi come questo possano continuare ad avere successo – ha aggiunto Casucci – Sono fiducioso che anche quest’anno Arezzo saprà essere davvero la città del Natale”.