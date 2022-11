Missili russi in Polonia, Mosca smentisce: provocazione deliberata

Martedì 15 novembre 2022 - 21:15

Presa di posizione del ministero della Difesa russo

Roma, 15 nov. (askanews) – Una “provocazione deliberata”. Così il governo di Mosca, attraverso il suo ministero della Difesa, ha definito le indiscrezioni sui presunti due missili russi che sarebbero caduti in territorio polacco provocando due vittime.“Le dichiarazioni dei media e dei funzionari polacchi sulla presunta caduta di missili “russi” nell’area di Przewodow sono una provocazione deliberata per aggravare la situazione. Nessun attacco a obiettivi vicino al confine di stato ucraino-polacco è stato effettuato da missili russi. I frammenti pubblicati dai media polacchi sul posto, nel villaggio di Przewodow, non hanno nulla a che fare con le armi russe”.Secondo il giornalista dell’emittente radiofonica polacca Zet, che per prima ha lanciato l’indiscrezione, sarebbero – secondo fonti dei servizi di Varsavia – i resti di un missile russo abbattuto dalle forze ucraine, i frammenti che hanno causato la morte di due persone sul territorio polacco.fcz