Lazio, D’Amato: epatite C, in atto la campagna di prevenzione

Martedì 15 novembre 2022 - 14:23

Roma, 15 nov. (askanews) – “Nella Regione Lazio, la percentuale di guarigioni da Epatite C è altissima, circa del 95%, e si raggiunge solo tramite la prevenzione. Proprio di questo abbiamo parlato oggi durante il convegno “Le malattie infettive e l’impatto sulla comunità: avvio della Campagna di Screening dell’HCV nella Regione Lazio” organizzato da PlanHealth”. Parole che l’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato affida a Facebook.“Nel Lazio, infatti, è in corso la campagna di screening per la prevenzione dell’Epatite C, indirizzata ai nati dal 1969 al 1989. La prenotazione è gratuita, attraverso il portale di Salute Lazio, senza prescrizione medica, con tessera sanitaria o codice STP per stranieri temporaneamente presenti. La prevenzione è un’attività preminente: iniziare le cure in tempi brevi ha conseguenze positive sia per il paziente che per il sistema sanitario, evitando cronicità. Ringrazio le operatrici e gli operatori dei centri prelievo e clinici per il lavoro svolto, e spero che da questi confronti nascano altre campagne di arruolamento per screening” conclude.