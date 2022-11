A Riano evento su crescita dei Comuni attraverso sviluppo Rinnovabili

Martedì 15 novembre 2022 - 17:32

Il 17 novembre

Roma, 15 nov. (askanews) – Nuovo appuntamento per promuovere “La Crescita dei Comuni attraverso lo Sviluppo delle Energie Rinnovabili”. Questo il titolo dell’evento in programma a Riano, il 17 novembre dalle ore 10, organizzato dal Comune in collaborazione con ALI Lazio e Leganet.L’evento si svolgerà presso la Sala Consiliare Municipale e sarà l’occasione per fare un focus sulle CER – Comunità Energetiche Rinnovabili, le implicazioni burocratiche e i risvolti positivi che comporta la costituzione di una CER: risparmio energetico, partecipazione alla collettività ed opportunità occupazionali “green” sul territorio.Ad aprire i lavori sarà Luca Abbruzzetti, Sindaco di Riano e Presidente ALI Lazio mentre a moderare l’intero evento ci sarà Patrizia Barsotti, giornalista – ufficio stampa Fise. Seguiranno gli interventi di: Alessandro Broccatelli, Presidente Leganet (società dei servizi di ALI Autonomie Locali Italiane), Stefano Monticelli, Presidente di Federconsumatori Lazio, Prof. Ing. Gianluca Di Castri (Representation Manager at Glenmont Partners), Dott. Ing. Gianfranco Scalabrini (Managing Partner at 3H Partners) e dell’Avv. Giuseppe Antonuccio, esperto in approfondimenti legali e burocratici legati alle semplificazioni delle normative MITE (Ministero Italiano della Transizione Ecologica).L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine social del Comune di Riano.