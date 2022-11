Toscana, torna la stagione del Teatro comunale di Laterina

Lunedì 14 novembre 2022 - 18:00

Mazzeo: "una programmazione molto significativa"

Firenze, 14 nov. (askanews) – Torna la stagione del Teatro comunale di Laterina, in scena da novembre a maggio, realizzata in collaborazione col Comune di Laterina Pergine Valdarno e costruita da Riccardo Vannelli, direttore artistico di Dritto e Rovescio, associazione che gestisce il teatro stesso. ‘Riportando tutto a casa’, citazione del titolo del primo album del Modena City Remblers, dà il nome al programma, a sottolineare il ritorno alla normalità, dopo l’anno della ripartenza post-pandemica.“Una programmazione molto significativa”, ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo nel corso della presentazione a palazzo del Pegaso, ringraziando la sindaca del Comune di Laterina, Simona Neri “che, in un tempo complesso per quanto riguarda le finanze pubbliche, mette una grande attenzione sui temi della cultura”. “Investire in cultura – ha continuato Mazzeo – vuol dire investire in libertà e non è facile, soprattutto dopo un periodo in cui ci siamo chiusi a causa della pandemia. La cultura è un bene comune importante come l’acqua, e i teatri e le biblioteche sono come gli acquedotti. È qui che nasce la formazione, la cultura delle ragazze e dei ragazzi. E quando vedo che si investe in tutto questo, apro con piacere le porte del Consiglio regionale. Ai nostri ragazzi bisogna mandare un messaggio di speranza: investire nei nostri teatri, nelle nostre biblioteche vuole dire costruire per loro un futuro migliore”.