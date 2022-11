Toscana, campagna Unicoop a favore dei centri antiviolenza

Lunedì 14 novembre 2022 - 15:50

Dal 17 al 26 novembre in tutti i punti vendita

Firenze, 14 nov. (askanews) – Una spesa in rosa e targata “1522” per dire no alla violenza sulle donne. Anche quest’anno Unicoop Firenze promuove dal 17 al 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, una campagna per sostenere i centri antiviolenza accreditati in Toscana che, attraverso sportelli di ascolto, servizi, case rifugio e di seconda accoglienza, ogni giorno mettono al sicuro e aiutano le donne e i loro bambini a uscire dalla spirale della violenza.L’iniziativa, che vede l’adesione di tutti i punti vendita Coop in Toscana, è stata presentata oggi, al Coop.fi di Via Cimabue, a Firenze, alla presenza di Alessandra Nardini, Assessora regionale alle Pari opportunità, di Irene Mangani, Vicepresidente Legacoop Toscana e di Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze.“Anche quest’anno – ha dichiarato Alessandra Nardini, assessora alle pari opportunità – Unicoop Firenze dimostra la propria sensibilità ed il proprio impegno nel voler contribuire a combattere il drammatico fenomeno della violenza di genere, un fenomeno ancora ben radicato nella nostra società, che affonda le radici nel rapporto storicamente diseguale tra donne e uomini. La scelta di Unicoop Firenze di sostenere i Centri Antiviolenza è davvero preziosa, perché mira a rafforzare in modo fondamentale la rete antiviolenza e ci aiuta a far conoscere ancora di più il numero unico antiviolenza e antistalking 1522. Sapere che non si è sole nel percorso di uscita dalla violenza è indispensabile. Voglio ringraziare sinceramente Unicoop per questa campagna, che fa sì che la battaglia contro la violenza di genere coinvolga non solo le donne, ma tutta la società toscana attraverso le consumatrici e i consumatori”.