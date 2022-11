Sicurezza stradale, al via la nona edizione del Convegno Udicon

Lunedì 14 novembre 2022 - 11:45

Roma, 14 nov. (askanews) – “Domani 15 novembre, dalle 10 alle 12, si terrà in webinar il 9° Convegno Nazionale “Sicurezza Stradale: Direzione Obbligatoria”. Un appuntamento giunto alla nona edizione, organizzato dall’Udicon in occasione della Giornata Nazionale istituita dal Presidente della Repubblica, in memoria delle vittime della strada. Al convegno nazionale parteciperanno in collegamento Zoom oltre 2000 ragazzi provenienti da scuole di tutta Italia e numerosi relatori a cui vorrei volgere un particolare ringraziamento per aver accettato senza esitare il nostro invito, per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di mantenere un comportamento consapevole alla guida, perché quando si guida non c’è in ballo solo la propria vita ma anche quella degli altri”, dichiara il Commissario Straordinario dell’Udicon, Martina Donini.“Quest’anno siamo molto soddisfatti grazie ai numerosi patrocini ottenuti tra cui quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, del Ministero della Difesa, della Polizia di Stato, della Regione Lazio e del Comune di Roma. Porteremo avanti il nostro impegno in tematiche sociali come l’importanza di una guida sicura, per contenere l’elevato numero di violazioni del Codice della Strada che mietono ogni anno migliaia di vittime”, conclude.