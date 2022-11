Lazio, Tidei (Iv): fondo piccolo credito, bene riapertura bando

Lunedì 14 novembre 2022 - 18:37

Sosteniamo le nostre imprese

Roma, 14 nov. (askanews) – “Esprimo soddisfazione per la riapertura del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, con uno stanziamento complessivo di 2,2 milioni di euro, dedicato alle Micro, Piccole e Medie imprese della Regione Lazio. Si tratta di uno strumento fondamentale per sostenere e facilitare l’accesso al credito alle nostre imprese (attive da almeno 3 anni) e ai professionisti del nostro territorio, con finanziamenti da 10mila a 50mila euro a tasso zero”. Così, in una nota, Marietta Tidei, Presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio. “Lo sportello del Fondo era stato riaperto a gennaio scorso con una dotazione di 15 milioni e 897mila euro e la sua riapertura oggi, con procedure d’istruttoria e di erogazione dei fondi minimizzata e semplificate, è il segno che vogliamo dare di una Regione che crede nella forza del suo tessuto economico-produttivo come pilastro di uno sviluppo territoriale forte e coeso”.