Beneficenza, torna a Natale il Paniere delle Eccellenze di ANT

Lunedì 14 novembre 2022 - 15:39

Iniziativa giunta al suo sesto anno

Firenze, 14 nov. (askanews) – Torna a Natale il “Paniere delle Eccellenze”, appuntamento fisso delle festività confermato anche per il 2022, pensato da Fondazione Associazione nazionale tumori per celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica del territorio e realizzato grazie alla generosità di numerose aziende locali.L’iniziativa, giunta al suo stesso anno, gode del patrocinio della Regione Toscana ed è stata presentata a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale: un paniere di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali – dal vino all’olio, dai biscotti e il miele, al tartufo, marmellate e tanto altro ancora – ma anche un paniere di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale verso i malati di tumore, visto che i prodotti sono donati dalle aziende, e uno strumento pure di educazione ad una corretta alimentazione.Bastano 25 euro di donazione minima per portarsi a casa o regalare il paniere delle eccellenze toscane composto da quattro prodotti tipici del territorio in borsine in juta: un vino o una birra, un prodotto in barattolo, pasta o biscotti e una confezione di caffè o una bottiglia di olio. In questo modo si potrà sostenere il progetto di assistenza medica-specialistica domiciliare che Ant offre gratuitamente in Toscana dal 1995 attraverso un’équipe sanitaria composta da medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti.In oltre 20 anni di attività, grazie alla generosità delle donazioni di privati e aziende, ANT nella regione ha potuto portare cure specialistiche a casa di oltre ottomila persone malate di tumore e offrire alla cittadinanza migliaia di visite di prevenzione oncologica gratuita.