Lazio, D’Amato: Lean Healthcare Award, noi regione protagonista

Venerdì 11 novembre 2022 - 13:33

Un grande traguardo

Roma, 11 nov. (askanews) – “Il Lazio è la Regione italiana che si aggiudica più riconoscimenti ai Lean Healthcare Award 2022, gli Oscar della sanità che promuovono le migliori innovazioni nel campo della salute e del servizio cittadino. La quinta edizione degli Oscar della sanità ha visto concorrere 92 aziende socio-sanitarie, pubbliche e private, con 206 proposte basate sul metodo ‘Lean’ che, mettendo al centro il paziente, punta a eliminare sprechi e inefficienze organizzative”. Così l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che si congratula con le quattro aziende ospedaliere premiate: il Policlinico Tor Vergata con i ‘Percorsi di continuità assistenziale della cronicità: sperimentazione di un modello ambulatoriale’ per l’attivazione dell’ambulatorio infermieristico delle malattie croniche; il Policlinico Umberto I con il ‘Team emo-feel: approccio Lean e presa in carico integrata del paziente emofilico’ per trovare soluzioni condivise al fine di migliorare la gestione del tempo e del carico di lavoro; la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per il progetto di maggiore complessità; l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata con il ‘Value Based Healthcare’ per promuovere gli istituti che massimizzano il rapporto fra l’esito delle cure e la spesa sostenuta”. “Complimenti alle nostre aziende per essersi spinte oltre le principali frontiere della medicina attuale, proponendo soluzioni all’avanguardia. Un altro grande traguardo per la Regione Lazio che sta facendo passi da gigante, lasciandosi alle spalle anni duri e lavorando costantemente per costruire insieme la sanità del futuro” ha detto D’Amato.