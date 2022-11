Cultura, musei fiorentini gratis per ipoudenti e ipovedenti

Venerdì 11 novembre 2022 - 12:11

Dal 19 novembre torna calendario delle visite

Roma, 11 nov. (askanews) – In autunno i Musei Civici Fiorentini e MUS.E propongono un nuovo calendario di visite polisensoriali dedicate a ciechi e ipovedenti e di visite con interprete di Lingua LIS per sordi e ipoudenti, che offrono l’opportunità di avvicinarsi al patrimonio fiorentino e di apprezzarne i capolavori in forma inclusiva e partecipata.Le proposte polisensoriali dedicate a ciechi e ipovedenti si svolgeranno sabato 19 novembre (alle 15) al Museo Novecento dove è in corso la mostra Tony Cragg. Transfer, e sabato 17 dicembre (sempre alle 15) presso il Museo di Palazzo Vecchio, dove – in occasione dell’avvicinarsi delle feste – sarà possibile partecipare alla visita Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato che ripercorre le tappe della storia del cacao, dal sud America a Firenze.Gli appuntamenti con interprete LIS per sordi e ipoudenti invece sono fissate sabato 26 novembre (alle 15) con la visita alla mostra Tony Cragg. Transfer presso il Museo Novecento e sabato 17 dicembre (alle 16.30) presso il Museo di Palazzo Vecchio con Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato.La partecipazione è gratuita per disabili e accompagnatori (uno ciascuno). I partecipanti sono invitati a dotarsi di guanti personali. Posti limitati: massimo 14 accompagnatori inclusi). Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: info@musefirenze.it, tel 055-2768224.