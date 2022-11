Covid, Gimbe: 12,8 milioni di persone ancora senza quarta dose

Giovedì 10 novembre 2022 - 10:24

Nella settimana 2-8 novembre calano i nuovi vaccinati (-18,5%)

Milano, 10 nov. (askanews) – Nella settimana dal 2 all’8 novembre calano i nuovi vaccinati: 1.127 rispetto ai 1.382 della settimana precedente (-18,5%). Di questi il 20,8% è rappresentato dalla fascia 5-11 anni: 234, con una riduzione del 10,7% rispetto alla settimana precedente. Cala tra gli over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 467 (-12,7% rispetto alla settimana precedente). E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che ricorda che le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino sono, al 9 novembre, 6,8 milioni.Per quanto riguarda il secondo richiamo (quarta dose), il Gimbe ricorda che 12,8 milioni che possono riceverlo subito non lo hanno fatto. Al 9 novembre sono state somministrate 4.504.806 quarte dosi, con una media mobile di 28.883 somministrazioni al giorno, in lieve aumento rispetto alle 28.310 della scorsa settimana (+2%). Il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 23,6% con nette differenze regionali: dal 10,9% della Calabria al 35,7% del Piemonte.Sempre al 9 novembre sono state somministrate 40.294.500 terze dosi con una media mobile a 7 giorni di 3.187 somministrazioni al giorno. In base alla platea ufficiale (n. 47.703.593), aggiornata al 20 maggio, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è dell’84,5%: dal 78,5% della Sicilia all’88,4% della Lombardia. Sono 7,41 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la dose booster.