Corte Conti Lazio, Leodori: parifica conferma bontà nostro lavoro

Giovedì 10 novembre 2022 - 15:17

La Regione era a un passo dal fallimento

Roma, 10 nov. (askanews) – “Il giudizio di parificazione della Corte dei Conti conferma la bontà del lavoro fatto in questi anni dall’attuale amministrazione. Nel 2013 quando siamo arrivati la Regione Lazio era a un passo dal fallimento, oggi, invece, grazie al lavoro e all’impegno messo in campo in queste due legislature abbiamo rimesso i conti in ordine e possiamo, finalmente, guardare ad un futuro per i cittadini del Lazio fatto di possibilità e grandi investimenti”. Così il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.