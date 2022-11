Life Skills, un corso gratuito rivolto agli insegnanti

Mercoledì 9 novembre 2022 - 12:51

Proposto da OSM Edu, al via un nuovo modulo

Milano, 9 nov. (askanews) – Insegnare non significa solo impartire nozioni ma contribuire allo sviluppo armonico della persona in età evolutiva, favorendo gli approcci costruttivi ai contesti di studio e lo sviluppo di doti e attitudini che supportino i più giovani nel proprio percorso scolastico e di vita. Secondo un’indagine realizzata da OSM Edu, il 40,9% dei genitori intervistati ha come primo desiderio che i figli non perdano mai fiducia nelle proprie capacità. Per il 25%, inoltre, nella scuola manca il necessario orientamento per supportare i ragazzi nella propria auto-realizzazione. Si evidenzia quindi un’esigenza, da parte delle famiglie, di trovare negli insegnanti un supporto umano importante, capace di aiutare davvero i ragazzi e non solo di soddisfarne le esigenze nozionistiche.In quest’ottica OSM EDU, realtà di formazione e orientamento immersivo specializzata nel settore scolastico, propone il nuovo corso gratuito sulle LIFE SKILLS; un format specifico studiato appositamente per gli insegnanti.La prima edizione è in via di conclusione a dicembre 2022 con la certificazione di 70 docenti. Sono attualmente aperte le iscrizioni al corso che inizierà a gennaio 2023 e finirà nel mese di luglio. I partecipanti, iscrivendosi alla piattaforma SOFIA, potranno, avere i crediti formativi dal MIUR (1 credito per ogni 25 ore di presenza) e saranno giustificati per l’assenza dal proprio istituto scolastico per la partecipazione mensile al corso.“È fondamentale che vi sia uno sviluppo di competenze non legate solo alle conoscenze disciplinari ma anche a flessibilità, problem solving e interazione positiva – ha spiegato Corrado Troiano, founder di OSM Edu e coideatore del corso Life Skills -. Il docente diventa infatti un intermediario tra mondo del lavoro, vita personale e vita scolastica al fine di contribuire allo sviluppo di un individuo consapevole, critico e resiliente, in qualsiasi fase del processo formativo: dalla scuola materna fino alla superiore”.