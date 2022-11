Covid, Zaia: scritte Treviso, ennesimo incivile atto no vax

Mercoledì 9 novembre 2022 - 16:14

Contro sindaco Conte

Treviso, 9 nov. (askanews) – “Siamo di fronte all’ennesimo incivile atto da parte dei no-vax, nemici delle istituzioni. Istituzioni che al contrario hanno saputo difendere il Paese in un momento tanto duro quale è stato quello dell’emergenza sanitaria e pandemica. Esprimo la massima solidarietà al sindaco di Treviso Mario Conte, vittima di un odioso episodio”. Sono le parole con cui il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime la sua vicinanza al sindaco Conte per la scritta no-vax contro di lui apparsa oggi all’ingresso di un istituto superiore alla periferia di Treviso.“Si faccia piena chiarezza sull’autore del gesto – aggiunge Zaia – è inaccettabile il prosieguo ancora oggi del clima d’odio che avvelena il Paese. Sono gesti inutili che non fermeranno l’azione degli Amministratori che come Conte lavorano ogni giorno per superare le difficoltà”.