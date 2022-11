Agricoltura, Triveneto: 430 milioni per transizione green

Mercoledì 9 novembre 2022 - 15:23

Accordo Intesa Sanpaolo Coldirettiu

Venezia, 9 nov. (askanews) – Nel Triveneto la seconda tappa del tour organizzato da Coldiretti e Intesa Sanpaolo per illustrare agli imprenditori agricoli l’accordo nazionale che prevede un plafond di 3 miliardi di euro, di cui 430 milioni di euro destinati a questa regione, per cogliere le opportunità dei bandi previsti dal PNRR per il settore, e gli altri pilastri su cui si fonderà la collaborazione. L’evento, tenutosi a Mestre presso il Novotel Venezia Mestre Castellana, è stato aperto dai saluti di Marina Montedoro, Direttore Regionale Coldiretti. Dopo la presentazione a cura di Anna Maria Moressa, Economista della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo sul tema “L’agro-alimentare italiano: sfide e opportunità di crescita”, la platea ha partecipato ad un dibattito su argomenti di rilevanza nazionale tra Raffaele Borriello, Capo Area Legislativa e Relazioni Istituzionali di Coldiretti, Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo e Maria Chiara Zaganelli, Direttore Generale di ISMEA. I contenuti dell’accordo sono stati illustrati da Alberto Bertin, Capo Area Ufficio Giuridico-Legislativo Coldiretti Veneto insieme a Luca Vittorio Montù, Direttore Area Agribusiness Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, e Roberto Zanetti, Direttore Area Agribusiness Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo.