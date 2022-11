Toscana, tour della Commissione consiliare Sanità negli ospedali

Martedì 8 novembre 2022 - 17:01

Al via il 15 novembre, prime tappe Grosseto e Massa Marittima

Firenze, 8 nov. (askanews) – Prenderà il via il 15 novembre, con la visita agli ospedali di Grosseto e Massa Marittima, il tour della commissione Sanità del Consiglio regionale nelle strutture ospedaliere della Toscana, che prevede incontri con operatori e professionisti nei presidi ospedalieri e territoriali regionali, allo scopo di conoscere da vicino criticità ed eccellenze del sistema sanitario toscano.L’iniziativa è stata presentata questa mattina a palazzo del Pegaso dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e dal presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni.“Andremo in tutti i luoghi della sanità toscana – ha dichiarato il presidente Mazzeo – fatti di eccellenze e di criticità da conoscere e superare. Il nostro lavoro come Consiglio regionale deve essere quello di sostenere le progettualità della Giunta, ma anche mettere in campo iniziative che possano aiutare il lavoro della Regione e quello delle direzioni generali delle Asl e delle aziende ospedaliere”.Il ringraziamento di Mazzeo è andato anche all’intera Commissione sanità che, ha detto, “svolge un lavoro importante, spesso senza cappello partitico, mettendo al centro il cittadino”.“Stiamo avviando un’attività – ha spiegato Enrico Sostegni – che deve diventare un compito istituzionale della commissione che presiedo: essa deve andare nei luoghi dove si articola la sanità regionale e incontrare gli operatori nell’ambito di una funzione di programmazione, ma anche di controllo e di collaborazione con i professionisti del sistema”. Le prime tre visite si svolgeranno nelle tre aree vaste. Si comincia la mattina del 15 novembre all’ospedale Misericordia di Grosseto e il pomeriggio all’ospedale S. Andrea di Massa Marittima. Seguiranno il 29 novembre la visita all’ospedale Cisanello di Pisa e il 13 dicembre quella all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Il tour riprenderà ad anno nuovo con l’obiettivo di visitare tutti i presidi ospedalieri della regione.