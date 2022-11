Toscana, agli Innocenti la Giornata della trasparenza di Estar

Martedì 8 novembre 2022 - 19:07

Iniziativa formativa con 120 persone in presenza e 240 da remoto

Firenze, 8 nov. (askanews) – All’Istituto degli Innocenti la Giornata della trasparenza di Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo del servizio sanitario regionale. L’iniziativa formativa si è svolta oggi, 8 novembre, e vi hanno partecipato 120 persone in presenza e 240 collegate da remoto. Sono intervenuti anche il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.“La trasparenza – ha spiegato Giani – è qualcosa di essenziale per il funzionamento delle democrazie e per la partecipazione del cittadino alla vita sociale. Il digitale è uno strumento fondamentale per la sua effettiva realizzazione. Un esempio ce lo ha dato la gestione delle vaccinazioni durante la pandemia: l’infrastruttura digitale in quella occasione è stata garanzia assoluta di trasparenza”.“L’accessibilità dei dati – ha sottolineato l’assessore Bezzini – ha favorisce la comparazione e la comparazione migliora la qualità del nostro servizio sanitario. Anche la Regione sta lavorando per armonizzare i processi legati alla trasparenza”.