Toscana, a Firenze una convention dedicata alla Codice Rosa

Martedì 8 novembre 2022 - 19:07

La rete regionale dedicato alle vittime di violenze e abusi

Firenze, 8 nov. (askanews) – Una giornata dedicata alla rete regionale del Codice rosa, ovvero a quelllo speciale percorso di accesso al Pronto Soccorso dedicato alle vittime di violenze ed abusi, in particolare donne e bambini ma anche persone oggetto di crimini d’odio.L’appuntamento è per mercoledì 9 novembre all’auditorium di Sant’Apollonia a Firenze dalle 9 alle 13: un evento in presenza (e in parte da da remoto) per condividere le esperienze vissute nelle diverse aziende sanitarie a sostegno e protezione delle vittime. E’ la terza convention sul tema.Il progetto del Codice Rosa, oggi radicato in tutti i pronto soccorso toscani, nasce nel 2010 nell’Asl di Grosseto come esperienza pilota.“Si tratta di un progetto che evidenza la volontà di una forte integrazione tra le politiche sanitarie e sociali – spiega l’assessore al diritto della salute della Toscana, Simone Bezzini – Alla domanda complessa di salute si somma infatti la domanda di tutela delle persone che ad essa si rivolgono”.“Il Codice Rosa ci dice una volta di più che è importante lavorare in un’ottica di rete per assicurare una risposta efficave – aggiunge l’assessora regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli – I dati recenti ci dicono che c’è ancora molto da fare in tema di protezione e sostegno alle vittime di violenza”.