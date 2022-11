Italiani estero, Migrantes (Cei): partenze superano arrivi migranti

Martedì 8 novembre 2022 - 12:10

Mons. Perego: prosegue, anche se più ridotta per il Covid, l'emorragia

Roma, 8 nov. (askanews) – Continua, anche se più ridotta causa Covid, “l’emorragia” degli italiani, che decidono di lasciare il paese per stabilirsi all’estero. Quest’anno sono stati 83 mila le partenze e gli espatri, con un 25% in meno rispetto all’anno precedente. Lo ha messo in risalto il Rapporto “Italiani nel mondo” 2022, presentato oggi a Roma.Un calo, ha spiegato mons. Gan Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara e Presidente di Migrantes, “dovuto al problema del Covid che ha fermato le partenze. Se queste ci sono state, sono state partenze irregolari. Partono soprattutto giovani, oltre il 50% hanno meno di 34 anni, ci sono anche molti minori, il 14%, a segnalare anche la partenze di interi nuclei familiari. La prima regione di partenza è la Lombardia, la seconda la Sicilia, poi il Veneto e quindi è soprattutto il Nord che sta partendo, ma è un Nord che vede una prima immigrazione dal Mezzogiorno e poi da lì una ripartenza”, ha sintetizzato il presule.“Sono 5 milioni e 800 mila gli italiani all’estero e, quindi, ormai gli emigranti italiani sono più numerosi degli immigrati che giungono nel nostro paese che sono 5 milioni e 200 mila. Negli ultimi 15 anni praticamente – ha voluto sottolineare mons. Perego – a ogni immigrato che è giunto in Italia, 2 milioni e 700 mila, corrispondono 2 milioni e 700 mila italiani che sono andati all’estero. Quindi uno è partito, sempre negli ultimi 15 anni, ed un altro è arrivato. La rigenerazione del nostro paese, da una parte, avviene grazie ai migranti – ha concluso – e lostesso vale per l’Europa, perchè il 78% degli italiani devide di trasferirsi ne continente”.