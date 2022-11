A Milano un 14enne in bici è morto investito da un tram, proclamato il lutto cittadino

Martedì 8 novembre 2022 - 15:19

Sala: giorno molto triste per città, seguo tragedia con dolore

Milano, 8 nov. (askanews) – Uno studente di 14 anni è morto a Milano, dopo essere stato investito da un tram, poco dopo le 8, mentre era in sella alla sua bicicletta in via Tito Livio, a pochi passi dal liceo scientifico Einstein che frequentava."Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino", ha scritto su Twitter il sindaco, Giuseppe Sala.Il primo cittadino, che era atteso stamani alla fiera di Rho e nel pomeriggio alla Triennale, ha annullato i suoi impegni pubblici di oggi.