A Catania prosegue l’odissea di Humanity 1 e Geo Barents

Martedì 8 novembre 2022 - 09:21

Intanto continuano gli sbarchi nel resto della Sicilia

Palermo, 8 nov. (askanews) – Continua al porto di Catania il braccio di ferro tra le navi ong Humanity1 e Geo Barents, con ancora a bordo complessivamente 247 migranti non ritenuti “fragili”, e il Governo italiano. Alle due imbarcazioni, una volta effettuato lo sbarco delle persone in condizione di fragilità è stato intimato l’allontanamento dal molo etneo ma i comandanti hanno disatteso l’ordine rimanendo ancorati alla banchina in attesa che la situazione si sblocchi.Ieri due migranti che si trovavano sulla nave di Medici senza frontiere si sono gettati in mare, venendo soccorsi sul molo e lì sono rimasti tutta la notte. Dalle navi si sono levati cori e richieste d’aiuto da parte dei migranti che chiedono di potere essere sbarcati.I legali della Humanity 1 hanno presentato un’istanza d’urgenza al Tribunale civile di Catania per chiedere l’immediato sbarco dei 34 migranti a bordo e nelle prossime ore sarà presentato al Tar del Lazio un ricorso contro il provvedimento del governo che impone al comandante della nave di lasciare il porto etneo.Intanto secondo le testimonianze degli stessi equipaggi delle navi peggiorano di ora in ora le condizioni psicofisiche dei migranti sulle due navi ong. Molti dei 34 naufraghi sulla Humanity1 hanno cominciato a non mangiare. Nel pomeriggio dalle navi son spuntati cartelli realizzati dai naufraghi con pezzi di cartone su cui hanno scritto “Help Us”.Sempre ieri altri 500 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo da due motovedette e un rimorchiatore italiani sono stati sbarcati a Pozzallo ed Augusta.Al largo della costa siciliana resta ancora in acque internazionali la Ocean Viking, con 234 migranti a bordo. La nave nei giorni scorsi ha chiesto un porto sicuro anche a Spagna, Grecia e Francia.Xpa/Int13