Social Forum, a Firenze due giorni di eventi nel ventennale

Lunedì 7 novembre 2022 - 14:30

Un docufilm, una mostra e una tavola rotonda

Firenze, 7 nov. (askanews) – Un docufilm e una mostra, seguiti da una tavola rotonda con i protagonisti dell’evento che, nel novembre del 2002, fece di Firenze e della Toscana il luogo del dialogo e del confronto possibile fra istituzioni e movimenti. Oggi, lunedì 7 novembre, alla Biblioteca delle Oblate (via Oriuolo 24, Firenze) alle 16.45 sarà proiettato il docufilm “Firenze, il nostro domani” girato nel giorni del Social Forum.Alle 17.45 inaugurazione della mostra “Firenze e la Toscana a vent’anni dal Social Forum Europeo” alla quale, intorno alle 18, seguirà un dibattito su “Istituzioni, associazioni, giovani, un dialogo ancora possibile”. Partecipano il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il già presidente della Regione Claudio Martini, il portavoce del Social forum Tommaso Fattori, la presidente della consulta degli studenti di Firenze Letizia Sanapo, il presidente della Consulta degli studenti di Lucca Alessandro Rosati.Martedì 8 novembre seconda giornata dedicata al ruolo e ai diritti delle donne.Dalle 9.45, sempre alla biblioteca delle Oblate, dibattito su “Le donne e le istituzioni. Per un’Europa più giusta e solidale” al quale interverrà tra le altre, dopo il saluto del presidente Eugenio Giani, la commissaria europea per l’uguaglianza, Helena Dalli, la vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.Alle 11.30 la tavola rotonda dedicata a “Le donne e la pace tra non violenza e resistenza” alla quale parteciperà l’inviata Rai Lucia Goracci, la presidente Oxfam Emilia Romano, la direttrice del Centro interdisciplinare Scienze per la pace di Pisa Enza Pellecchia, Ielyzaveta Badanova dell’Università europea.Alle 15.15 l’iniziativa conclusiva su “Donne, scienza, conoscenza per uno sviluppo umano equo e sostenibile” con la presenza, tra le altre della presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza e della rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci.