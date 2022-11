Napoli: deraglia treno Circumvesuviana a Pompei, nessun ferito

Lunedì 7 novembre 2022 - 15:48

Si registrano solo disagi alla circolazione

Napoli, 7 nov. (askanews) – Poco prima delle 14 un treno della linea Circumvesuviana è deragliato all’ingresso della stazione di Pompei (Napoli). Non si registrano feriti. L’Ente Autonomo Volturno, holding regionale che gestisce i trasporti, in una nota ha evidenziato che “un treno sulla linea Torre Annunziata – Poggiomarino, proveniente da Poggiomarino, è sviata mentre si avvicinava a passo d’uomo alla stazione di Pompei Santuario dove era in entrata per effettuare la fermata viaggiatori. Non ci sono stati danni a persone. I 30 passeggeri a bordo in quel momento sono scesi in sicurezza sul marciapiede in stazione. I tecnici di EAV sono sul posto per accertare le cause e ripristinare la circolazione”.