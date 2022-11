Migranti, legale Humanity1: a bordo 35 persone vulnerabili

Lunedì 7 novembre 2022 - 14:05

Campochiaro: fatto ricorso a Tar Lazio contro decreto Governo

Palermo, 7 nov. (askanews) – “L’Humainty1 ha avuto notificato il decreto interministeriale con cui i ministri hanno deciso che la nave deve lasciare il porto una volta completato lo sbarco. Il capitano e l’equipaggio ha deciso di dsisatendere l’ordine e stiamo predisponendo il ricorso al Tar del Lazio. Chiedendo una sospensione d’urgenza del provvedimento. Nel caso di un riscontro positivo li decreto del governo non sarebbe più efficace”. Lo ha detto l’avvocato Riccardo Campochiaro, che difende la ong Humanity1, rispondendo ai cronisti sul molo di Catania.“Salendo sulla nave ci siamo trovati di fronte 35 persone in piena vulnerabilità – ha detto – e ci chiediamo come sia stata fatta la valutazione selettiva su chi è sceso ieri e chi invece è rimasto a bordo. Dopo aver parlato con loro abbiamo fatto una informativa legale per chiedere protezione internazionale”.