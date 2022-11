Circumvesuviana, Langella (Fit Cisl): situazione intollerabile

Lunedì 7 novembre 2022 - 16:00

Chiediamo che si faccia al più presto chiarezza su cause deragliamento

Napoli, 7 nov. (askanews) – “Come accade ormai troppo spesso, anche oggi tanti pendolari, studenti, turisti e lavoratori hanno rischiato a bordo di un treno della ex-Circumvesuviana, oggi Eav, che è deragliato nella stazione di Pompei Santuario. Il fato e la città Mariana hanno voluto che non ci fossero feriti in seguito all’uscita dell’ultimo convoglio dai binari, ma la situazione è ormai intollerabile”. A dirlo è il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella.“Chiediamo che si faccia al più presto chiarezza sulle cause dell’incidente – aggiunge Langella – e si intervenga rapidamente e con decisione. Da mesi denunciamo le inefficienze sull’infrastruttura e sui treni, che espongono lavoratori e utenti a rischi assurdi e costringono questi ultimi a continui e insopportabili disagi. Mentre si pensa solo a come spendere i fondi del Pnrr, si sta dimenticando la manutenzione ordinaria”.