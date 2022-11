Un elicottero Alidaunia si è schiantato in Puglia, 7 morti

Sabato 5 novembre 2022 - 14:55

Nessun sopravvissuto

Roma, 5 nov. (askanews) – E’ stata trovata la carcassa dell’elicottero A109 della società di trasporto aereo pugliese Alidaunia, scomparso dai radar questa mattina nella zona di Apricena (Foggia) dopo essere decollato alle 9:20 dalle Isole Tremiti. Nessun sopravvissuto tra le 7 persone a bordo, tra cui 2 ragazzi e 2 membri dell’equipaggio. I passeggeri sono di nazionalità non italiana. Il velivolo era in servizio nella tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente.Sav/Int2