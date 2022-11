Maltempo in Campania, criticità in tutta la regione

Venerdì 4 novembre 2022 - 20:36

Ad Ercolano una frana nel perimetro dello stadio

Napoli, 4 nov. (askanews) – Continuano i disagi derivanti dal maltempo in Campania. Da questa mattina sono più di 50 gli interventi dei Vigili del fuoco nelle diverse province campane. Una frana ha interessato parzialmente lo stadio di Ercolano, dove si è verificato un cedimento di un’ampia zona di terreno all’interno del perimetro dello stadio. Molti disagi anche a Napoli e provincia e nell’avellinese.A Fisciano (Salerno), dove è stata chiusa anche l’università, ed a Mercato San Severino è esondato il Solofrana. A Roccapiemonte, invece, si è allagato un seminterrato in una Rsa. Situazione complicata, questo pomeriggio, anche sull raccordo Salerno Avellino dove le auto sono state bloccate per ore a causa di una bomba d’acqua.