Zaia: da giunta Veneto 11 mln euro per sostegno alle famiglie

Giovedì 3 novembre 2022 - 11:35

"Provvedimenti dimostrano grande attenzione in momenti difficili"

Venezia, 3 nov. (askanews) – La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha deliberato una serie di provvedimenti a sostegno delle famiglie con particolare attenzione all’attività dei consultori socioeducativi, agli interventi verso i nuclei più fragili oltre che a sostegno della natalità e dell’accesso ai servizi per la prima infanzia, sostenendo le iniziative anche tramite la rete degli specifici sportelli. L’investimento complessivo è di quasi 11 milioni di euro.“Questi provvedimenti varati dalla Giunta – spiega il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia – dimostrano la grande attenzione verso la famiglia come istituzione insostituibile soprattutto in momenti difficili come quello che stiamo vivendo sull’onda di due anni di pandemia e della crisi internazionale ed economica conseguenza della guerra in Ucraina. L’impegno di spesa è importante ma significa assicurare interventi mirati il cui beneficio è patrimonio di tutta la comunità. Quest’ultima e la famiglia, infatti, sono strettamente legate: se le famiglie sono in difficoltà anche la comunità stessa lo è”.(Segue)