Toscana, presentato in Consiglio regionale ‘Milanto Expedition’

Giovedì 3 novembre 2022 - 17:41

Spettacolo rivolto agli studenti delle scuole medie

Firenze, 3 nov. (askanews) – “Milanto Expedition”. Tutto quello che vuoi al di là della paura”. È il titolo dello spettacolo su cui si incentra l’omonimo progetto di Controradio, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con i Comuni di Carrara, Livorno, Prato, e rivolto agli studenti delle scuole medie delle tre città toscane. Il progetto si propone di affrontare tematiche legate a disturbi di comportamento nell’adolescenza attraverso un monologo di narrazione teatrale autobiografica portato in scena da Lorenzo Cipriani, storico dell’arte e viaggiatore. Racconta un’Odissea moderna, quella che ha vissuto nel 2020 quando era in viaggio per compiere il giro del mondo quando è stato sorpreso dalla pandemia nelle isole Marchesi nell’Oceano Pacifico.Il progetto, finanziato dal Consiglio regionale in attuazione della legge 3 del 2022 nell’ambito degli interventi per le iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione giovanile, è stato presentato questo mattina a Palazzo del Pegaso.“Abbiamo deciso di destinare le risorse dell’avanzo del Consiglio regionale, frutto dei risparmi dei costi della politica, a progetti di rigenerazione culturale rivolgo alle ragazze e ai ragazzi più giovani – ha detto il presidente dell’Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo – 193 comuni hanno presentato le loro proposte e tante sono le iniziative dirette. Questa per me è una delle più importanti e ringrazio la consigliera Fratoni per l’idea”.“Ho potuto visionare in anteprima il progetto nella mia Pistoia – ha raccontato la consigliera segretario dell’Ufficio di Presidenza Federica Fratoni – e posso dire che incontra il favore dei giovani, lasciando un messaggio di forza, di coraggio e di speranza per il futuro. Le istituzioni devono impegnarsi per fare in modo che si creino per i nostri ragazzi le condizioni per sviluppare la propria personalità e per costruire un proprio percorso di vita e un orizzonte e di fiducia verso il futuro”.