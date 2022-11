Toscana, al via stagione Teatro Corsini di Barberino del Mugello

Giovedì 3 novembre 2022 - 16:24

La compagnia Catalyst festeggia 18 anni di residenza

Firenze, 3 nov. (askanews) – La compagnia Catalyst diventa maggiorenne e festeggia i 18 anni di residenza al teatro comunale Corsini. Una ricorrenza importante celebrata, grazie al sostegno della Regione, con il progetto delle Residenze artistiche toscane, e del Comune di Barberino di Mugello. Una stagione dedicata al ‘Teatro bene comune’ che si apre domani, 4 novembre, e arriverà fino al 12 maggio del 2023, presentata durante una conferenza stampa nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso.Due le parole chiave: continuità e apertura. Oltre 60 gli appuntamenti di teatro, danza, musica e circo, che coinvolgeranno differenti generazioni e culture e che vedranno lo spazio del Corsini aperto sei giorni su sette con attività di programmazione, ospitalità di giovani formazioni in residenza, produzioni della compagnia, una scuola di teatro per i più giovani, spettacoli per ragazzi e progetti per le nuove generazioni che interesseranno tutta la rete del sistema educativo, ma ci saranno anche giornate aperte alle proposte delle associazioni del territorio.Un programma ricco apprezzato dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “Siete un orgoglio per la Toscana, il teatro è un luogo aperto di scambio e ospitalità che noi siamo contenti di finanziare attraverso le Residenze artistiche toscane. Questo progetto è diventato un punto fermo non solo per il Mugello, ma per tutta la regione. Un luogo di identità e di orgoglio per un territorio, in cui si tiene insieme la voglia di fare cultura di qualità. Investire nel teatro vuol dire investire in libertà, in conoscenza. Vuol dire avere la possibilità di costruire, anche secondo questo percorso di un teatro del bene comune, un nuovo welfare rigenerativo per il territorio. Veniamo da un periodo difficile e soprattutto nel primo anno di pandemia mi è mancato non potere andare in un teatro o in un cinema, non potermi emozionare attraverso gli spettacoli, ed è bello sapere che si riparte e che la qualità è sempre maggiore”.