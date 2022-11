Papa Francesco è partito per il Bahrein (è il suo 39.mo viaggio internazionale)

Giovedì 3 novembre 2022 - 09:52

La prima volta di un Pontefice nel paese del Golfo

Città del Vaticano, 3 nov. (askanews) – Papa Francesco è decollato dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, per il suo 39.mo viaggio internazionale che lo porterà a visitare per quattro giorni il Bahrein. Si tratta del primo viaggio di un pontefice nel piccolo Stato del Golfo per quella che si presenta come una visita all’insegna del dialogo col mondo islamico e per la pace.L’arrivo all’aeporto Sakhir Air Base di Awali è previsto per le 16.45, (14.45 ora di Roma). Uno scalo situato a circa 5 km e mezzo a sud-sudovest di Awali. Nel suo viaggio aereo il Papa ed il suo seguito sorvoleranno: Grecia, Cipro, Egitto, Giordania e Arabia Saudita.Al suo arrivo Francesco sarà accolto da Sua Maestà il Re del Bahrein, Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, dal Principe ereditario e Primo Ministro, da altri tre figli del Re e da un nipote.Al termine dell’incontro privato, i Reali e il Papa saluteranno brevemente il Grande Imam di al-Azhar. Subito dopo ci sarà il trasferimento in auto verso il Sakhir Royal Palace, residenza del sovrano del Bahrein, che si trova nella regione desertica di Sakhir, nel Bahrein occidentale.Accolto dal Re Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, dal Principe ereditario e Primo Ministro, si recheranno, secondo il cerimoniale, nella Sala Verde del Palazzo reale dove si svolgerà l’incontro privato al quale prenderà parte anche il Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.Nel Palazzo Reale ci sarà anche il primo incontro pubblico ed il primo discorso di Papa Frncesco nel corso del suo saluto alle autorità civili e religiose a ai rappresentanti della società civile locale.Gci/Int13