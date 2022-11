Marsilio: grazie al Napoli l’Abruzzo sulle vetrine del mondo

Giovedì 3 novembre 2022 - 22:25

Dopo archiviazione Corte Conti su ritiri a Castel di Sangro

Pescara, 3 nov. (askanews) – “Grazie al Napoli e ai suoi campioni l’Abruzzo è finito sulle vetrine del mondo intero. C’è chi ha comprato casa a Castel di Sangro dopo aver seguito il ritiro del Napoli, un grande evento che abbiamo condiviso con il sindaco nonché presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso. Il ritiro del Napoli Calcio è servito anche per stimolare gli albergatori del comprensorio, considerando che negli ultimi due anni la squadra azzurra ha soggiornato in un hotel di Rivisondoli”. Sono le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, all’indomani della notizia decisione della Procura regionale della Corte dei Conti di archiviare l’istruttoria, relativa al ricorso delle forze di opposizione, in relazione alla convenzione da un milione di euro l’anno per sei anni, rinnovabile per altri sei, con il Napoli Calcio per il ritiro della squadra a Castel di Sangro (L’Aquila).“Ho aspettato che la Procura della Corte dei Conti terminasse l’indagine. L’accusa per presunto danno erariale partiva da una contestazione che era un atto d’accusa e si è dimostrata infondata. Ma oggi vogliamo parlare dei benefici sul nostro territorio, tenendo conto che in Trentino stanno lavorando per avere di nuovo l’esclusiva per ospitare il Napoli in ritiro. Siamo entrati in un mercato che era esclusivo delle Regioni ricche del Nord – ha detto Marsilio – e abbiamo subito tre anni di accuse e denigrazioni”.