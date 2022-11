Donini (Emilia R.): no vax non in reparti con pazienti fragili

Giovedì 3 novembre 2022 - 18:57

L'appello dell'assessore alle Ausl, lunedì cabina di regia

Bologna, 3 nov. (askanews) – “In attesa del confronto tecnico che avverrà in sede di Cabina di regia Covid, convocata per lunedì 7 novembre, mi aspetto dalle Aziende sanitarie che il personale medico ed infermieristico reintegrato non venga impegnato in reparti in cui ci siano pazienti fragili. Ciò a tutela dei pazienti e degli operatori stessi”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, commentando la decisione del governo di reintegrare gli operatori sanitari che si sono sottratti all’obbligo di vaccinazione anti-Covid.