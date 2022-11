Toscana, Monni in Casentino e Valdarno per opere difesa fiume

Mercoledì 2 novembre 2022 - 17:37

Nei Comuni di Poppi e San Giovanni Valdarno

Firenze, 2 nov. (askanews) – A pochi giorni dall’anniversario dell’alluvione, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno “consegna” simbolicamente all’assessore regionale all’ambiente Monia Monni gli interventi realizzati sul fiume nei comuni di Poppi e di San Giovanni Valdarno, grazie ai finanziamenti regionali messi a disposizione dal cosiddetto Piano Tagli 2018 e dall’ordinanza commissariale n. 79/2021. Una scogliera di massi ciclopici a Poppi per contrastare l’erosione a difesa della sponda, e a San Giovanni un progetto strutturale per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi meteorologici del 3 novembre del 2019 che hanno avuto esiti particolarmente pesanti nelle province di Arezzo e Siena.“L’ Arno – ha spiegato l’assessora Monia Monni – è al centro della nostra attenzione da lungo tempo, è un sorvegliato speciale un fiume importante per la nostra Regione ch ha bisogno di moltissima attenzione, di opere straordinarie di difesa e manutenzione. E a pochi giorni dall’alluvione di Firenze e della Toscana di cui parleremo in un convegno che abbiamo organizzato il 4 novembre in Regione, inauguriamo simbolicamente queste opere per un valore complessivo di circa 700mila euro significative per il territorio, opera di difesa pensate anche in un ottica di inserimento naturalistico. Il nostro impegno per la difesa del suolo si sta rafforzando; nel tempo dei cambiamenti climatici lavoriamo con una doppia strategia: da una parte il contrasto ai fenomeni daumento della temperatura con un il piano della transizione ecologica da poco istituito dal Consiglio regionale che contiene azioni e misure politiche a contrasto del climate change. Dall’altra l’impegno costante, con l’aiuto prezioso dei Consorzi, per gli adattamenti dei territori, per farli diventare sempre più resilienti, capaci di resistere al cambiamento climatico. Tutto ciò che aumenta la capacità di resilienza dei territori e li rende più sicuri – ha concluso Monni- per noi è un obiettivo primario strategico”.