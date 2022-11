Omicidio Ciatti, Cassazione: violati diritti della famiglia

Mercoledì 2 novembre 2022 - 15:29

Rispetto a scarcerazione Bissoultanov "violato onere notifica"

Roma, 2 nov. (askanews) – “La difesa dell’imputato non aveva notificato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare ai prossimi congiunti della vittima o alla persona a questa legata da relazione affettiva e stabilmente convivente, nonostante questi avessero presentato memorie e si fossero costituiti nel processo”. Così i giudici della I sezione della Cassazione scrivono in un passo delle motivazioni della decisione con cui nel maggio scorso hanno annullato l’ordinanza della Corte d’assise di Roma con la quale a sua volta era stato scarcarato Rassoul Bissoultanov, accusato dell’omicidio di Niccolò Ciatti, il ragazzo di Scandicci ucciso la notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna.Bissoultanov, che ora è latitante, è già stato condannato dal tribunale di Girona, a Spagna, a 15 anni di carcere. “Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, infatti, la notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per chi abbia direttamente subito il pregiudizio, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e già stabilmente convivente, anch’essi inclusi nella nozione di vittime del reato, circostanza non avvenuta nel caso di specie”, scrivono i supremi giudici che hanno accolto il ricorso della Procura.“La tutela offerta alla vittima, infatti, ha una valenza che supera i diritti di informazione, risultando piuttosto espressione di una tutela processuale connessa a profili di salvaguardia della incolumità della persona (come emerge da due elementi: la sostanziale natura di condizione di procedibilità dell’informativa rispetto alla istanza de libertate e l’obbligo di comunicazione dell’esito del subprocedimento), rafforzata dalla possibilità di portare all’attenzione del giudice circostanze rilevanti tramite il deposito di memorie. La violazione dell’onere di notifica, dunque, costituisce una causa di inammissibilità che investe tanto il corretto formarsi dell’iter procedimentale di tipo cautelare, quanto la legittimità del provvedimento de libertate”.